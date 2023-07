Virginia Fonseca quase mostra demais ao dispensar a lingerie em foto

Virginia Fonseca usa vestido com recortes estratégicos e justíssimo ao corpo para gravar novo clipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 31, ao mostrar o seu look para a gravação de um clipe. A estrela apostou em um look nas cores rosa e laranja, mas a modelagem chamou a atenção.

A loira escolheu um look com recortes estratégicos, que exigiram que ela dispensasse a lingerie para usá-lo. Em uma foto ousada nos stories do Instagram, a musa deu um closet na região do quadril e mostrou a marquinha do sol na pele da virilha e arrancou suspiros dos fãs. O look quase fez ela mostrar demais de sua intimidade.

“Esse é meu marrento. Pronta para a gravação de mais um clipe! Que Deus abençoe e bora que hoje o dia vai ser cheio”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs enchegaram a artista de elogios. “Você é tão perfeita”, disse um seguidor. “Uma gata”, escreveu outro. “Essa mulher é linda”, declarou mais um.

Virginia Fonseca aparece com a sogra no lago

A influenciadora digital Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha, atraíram todos os olhares nas redes sociais ao mostrarem como curtiram o dia de sol na fazenda do cantor Leonardo em Goiânia. As duas foram tomar um banho no lago do local e mostraram suas belezas impecáveis.

Virginia e Poliana apareceram apenas de biquíni e ostentaram os corpos sarados. “Quando você tem uma sogra que parece sua irmã”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza delas. “São perfeitas, sem defeitos”, disse um seguidor. “Idênticas, lindas demais da conta”, afirmou outro. “A barriga perfeita”, declarou mais um. “Maravilhosas”, escreveu outro.