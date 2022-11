Vera Fischer dispensa o sutiã em look ousado para noite especial

Vera Fischer aposta em look sem nada por baixo e exibe toda a sua beleza em evento na cidade de São Paulo

A atriz Vera Fischer (71) caprichou na escolha do seu look para prestigiar o lançamento do filme 'Um Natal Cheio de Graça' em um cinema de São Paulo na noite de terça-feira, 29. A estrela apostou em um look com um toque de sensualidade e chamou a atenção.

Para a noite especial, Fischer surgiu com um conjunto laranja com decote profundo. O modelito, composto por colete e calça, deixou em evidência que ela dispensou o sutiã e ostentou a beleza natural da artista.

Para completar o visual, ela colocou um colar doutado e uma bolsa discreta.

Fotos: Araújo / AgNews

Vera Fischer faz rara aparição com os dois filhos

Há poucos dias, a atriz Vera Fischerexibiu fotos inéditas ao lado dos dois filhos,Rafaela e Gabriel. Nas imagens, o trio apareceu sorridente ao curtir um momento juntos.

“Queridos. Hoje quero falar de amor. Amo meus filhos, Gabriel e Rafael, e minha nora, Leticia. Muito! Muito! Muito! Amo meu gatinho, Yuki. Muito! Amo minha família teatral”, declarou.

Vale lembrar que Rafaela é fruto da relação da atriz com o diretor Perry Salles. Enquanto isso, Gabriel é fruto do namoro dela com o ator Felipe Camargo.