Vencedora do Oscar, Michelle Yeoh usa relógio de luxo avaliado em R$ 5,4 milhões

Michelle Yeoh usa relógio de luxo coberto de safiras e diamantes; peça é exclusiva de uma grife

Grande destaque da noite, a atriz Michelle Yeoh acabou chamando a atenção no Oscar 2023 por um detalhe inusitado: é que muitos ficaram curiosos sobre a procedência do relógio usado pela atriz em seu pulso.

Pois bem: a mais nova vencedora da estatueta de Melhor Atriz apareceu com uma joia limitadíssima que combinou perfeitamente com seu vestido de gala. Agora, sabemos qual é o preço da peça: ela é avaliada em US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,4 milhões .

Assinada pela grife Richard Mille, ela foi toda coberta por safiras e diamantes. O modelo, que é feminino, é uma das peças mais exclusivas da marca e só é utilizada por famosos e milionários escolhidos a dedo pela grife.

Michelle Yeoh se tornou a primeira atriz asiática a vencer a principal categoria entre as mulheres. Ela ganhou o prêmio por sua atuação no filme Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Veja:

Não gostou?

A atriz Angela Bassett ficou com cara de poucos amigos ao ouvir outro nome para ganhador de melhor atriz coadjuvante no Oscar 2023. Jamie Lee Curtis, de 'Tudo, em Todo Lugar, ao Mesmo Tempo' levou a estatueta.

Enquanto as outras competidoras da categoria (Kerry Condon, de Banshees of Inisherin, Hong Chau, por A Baleia, e Sthepanie Hsu, por Tudo Em Tudo Lugar ao Mesmo Tempo) sorriram, aplaudiram em pé e ovacionaram a estrela de 'Halloween', a atriz continuou com um rosto blasé, sentada e nem ao menos aplaudiu para fazer bonito para as câmeras que mostram a reação das indicadas.