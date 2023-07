Tom Brady e Gisele Bündchen perdem US$ 50 milhões em abalo no mercado financeiro

Ações de Tom Brady e Gisele Bündchen sofrem queda e faz o ex-casal perder uma verdadeira fortuna

O casamento de Tom Brady e Gisele Bündchen chegou ao fim há alguns meses, mas um investimento milionário ex-casal ainda os une e acabou de causar um prejuízo financeiro. De acordo com o site da revista People, os dois perderam quase US$ 50 milhões com o colapso das criptomoedas FTX. Eles eram acionistas da exchange e perderam dinheiro.

Tom tinha US$ 30 milhões em ações da FTX, e Gisele tinha US$ 18 milhões. Os dois fazem parte dos acionistas da empresa que são processados pelos clientes que sofreram prejuízo.

A FTX pediu falência depois de ter um déficit de US$ 8 bilhões, sendo que a empresa já chegou a valer US$ 32 bilhões.

A fortuna de Gisele Bündchen após a separação

A modelo Gisele Bünchené dona de uma verdadeira fortuna. Após a separação do ex-jogador de futebol americano Tom Brady há alguns meses, ela continua com a conta bancária recheada de alguns milhões de dólares. Nesta semana, o valor da fortuna dela foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, Bündchen tem cerca de US$ 400 milhões – cerca de R$ 2,1 bilhões. Parte deste dinheiro é fruto do trabalho de 14 anos de carreira dela nas passarelas ao redor do mundo. Além disso, ela fez contratos com marcas de luxo ao longo de sua carreira e que também renderam um bom valor para ela.

Durante o casamento, Gisele e Tom acumularam uma fortuna juntos de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). Na divisão de bens, ela ficou com a casa de férias na Costa Rica e os dois ainda dividem a posse de algumas propriedades, uma nas Bahamas, uma em Montan e outra em Nova York.