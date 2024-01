Tal mãe, tal filhas! Ticiane Pinheiro e as filhas usam looks iguais na praia

Ticiane Pinheiro curte as férias com as filhas na Bahia e mostra fotos das usando o modelito com a mesma estampa em dia na praia

A apresentadora Ticiane Pinheiro está de férias com sua família na Bahia e compartilhou um álbum de fotos com alguns momentos nas redes sociais. Em uma das fotos, ela e as filhas mostraram sintonia ao usarem o mesmo biquíni.

Ticiane, Rafaella Justus e Manuella Tralli apareceram com modelitos na cor pink estampado para o dia de diversão ao ar livre. “Bom dia! Curtindo a Bahia do melhor jeito”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para mãe e filhas. “Três princesinhas elegantes”, disse um seguidor. “Que lindas!”, afirmou outro. “Belíssimas”, escreveu mais um.

O marido da apresentadora, o jornalista Cesar Tralli, também está no nordeste com a família durante suas férias do Jornal Hoje, da Globo.

Ticiane Pinheiro celebra aniversário de casamento

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou o seu aniversário de casamento com o jornalista Cesar Tralli, em dezembro de 2023. Para celebrar a data especial, ela relembrou as fotos do grande dia do casal e falou sobre o amor deles.

Os dois estão juntos há 9 anos e acabam de completar 6 anos de casamento. Além disso, eles são pais de uma menina, Manuella.

"6 anos se passaram e meu amor e admiração por vc só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a familia aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa familia. Hoje fazemos "Bodas de açucar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", disse ela.