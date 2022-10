Taís Araujo aposta em vestido com decote profundo nas costas e impressiona: ''Perfeição''

A atriz Taís Araujo deixou os seguidores babando ao exibir o look deslumbrante para curtir a noite

Nesta sexta-feira, 7, Taís Araujo (43) chamou a atenção dos fãs ao surgir com um look espetacular para curtir a noite. A atriz exibiu a super produção nas redes sociais e arrancou elogios.

A artista apostou em um vestido preto de frente única. "Tô pronta, fim de semana. Vamos?", escreveu ela na legenda da publicação.

Na imagem, a musa posou de costas deixando o decote profundo e no limite em evidência. Para completar o look, ela deixou o cabelo em um coque e elegeu uma maquiagem simples.

"Perfeição", disparou Ícaro Silva; "SOCORRO", comentou Iza; "Onde vai tão linda assim?", brincou Aline Wirley. Até mesmo o marido, Lázaro Ramos babou nos cliques: "Gata", disse ele.

E claro que os admiradores também não ficaram de fora e foram só elogios. "É uma das 7 maravilhas do mundo, certeza!", "Bolado com a língua portuguesa, porque não consigo achar um adjetivo que explique a beleza dessa mulher", "Você é perfeita, mulher", comentaram eles.

TAÍS ARAUJO POSA COM ELENCO DE CHEIAS DE CHARME

As Empreguetes estão reunidas novamente!Tais Araujo (43), Leandra Leal (39), Isabella Drummond (28) e Cláudia Abreu (51) surgiram juntas nas redes sociais e animaram os fãs. As atrizes da novela Cheias de Charme comentaram sobre o trabalho para o lançamento do filme inspirado nas personagens. Na trama, que foi exibida no horário das sete na TV Globo em 2012, as artistas deram vida as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida.

