Sarah Jessica Parker usa bolsa exótica em gravação da série sobre Carrie Bradshaw

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 17h35

A atriz Sarah Jessica Parker mostrou que a personagem Carrie Bradshaw vai continuar ditando moda na série spin-off And Just Like That, que é um projeto derivado de Sex and the City. Nesta semana, ela foi flagrada no set de gravação da série e um detalhe roubou a cena.

A personagem fashionista usará a bolsa exótica e polêmica em formato de pombo. A bolsa estilo clutch é do designer Jonathan Anderson. A peça custa US$ 890 – cerca de R$ 4.600.

Nas redes sociais, Sarah Jessica mostrou uma foto no camarim com a bolsa de pombo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SJP (@sarahjessicaparker)

Sarah Jessica Parker faz rara aparição com as filhas gêmeas

A atriz Sarah Jessica Parker levou a família para prestigiar a première do filme Abracadabra 2, da Disney, na noite de terça-feira, 27. Ela foi fotografada em uma rara aparição ao lado das filhas gêmeas, Tabitha Hodge e Marion Loretta Elwell, de 13 anos, frutos do casamento com o ator Matthew Broderick (60).

As adolescentes levam uma vida longe dos holofotes e quase não aparecem ao lado dos pais em eventos públicos.

Vale lembrar que Sarah e Matthew também são pais de James Wilkie, de 19 anos.

Foto: Getty Images

