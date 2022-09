Sarah Jessica Parker faz rara aparição com as filhas gêmeas

Elas cresceram! Filhas gêmeas de Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick roubam a cena na première do filme 'Abracadabra 2'

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 09h31

A atriz Sarah Jessica Parker (57) levou a família para prestigiar a première do filme Abracadabra 2, da Disney, na noite de terça-feira, 27. Ela foi fotografada em uma rara aparição ao lado das filhas gêmeas, Tabitha Hodge e Marion Loretta Elwell, de 13 anos, frutos do casamento com o ator Matthew Broderick (60).

As adolescentes levam uma vida longe dos holofotes e quase não aparecem ao lado dos pais em eventos públicos. Porém, elas abriram uma exceção e roubaram a cena na pré-estreia do novo filme da mãe. Inclusive, as duas usaram sapatos da marca de sua mãe.

Vale lembrar que Sarah e Matthew também são pais de James Wilkie, de 19 anos.

O filme Abracadabra 2 será lançado no Disney+ no dia 30 de setembro e será estrelado pelas estrelas do primeiro longa-metragem de sucesso: Bette Midler (76), Kathy Najimy (65) e Sarah Jessica Parker.

Veja a foto de Sarah Jessica Parker com as filhas gêmeas:

Fotos: Getty Images