Saiba o preço da bolsa de Isis Valverde para viagem de avião

Isis Valverde é flagrada em aeroporto de São Paulo e a bolsa estilosa rouba a cena. Saiba qual é o preço do acessório de luxo!

A atriz Isis Valverde foi flagrada durante uma viagem nesta sexta-feira, 24. A estrela foi vista com look estiloso em um aeroporto de São Paulo e a bolsa luxuosa dela roubou a cena.

A artista apareceu com um look no estilo de ‘skatista’, com direito a bermuda larga, moletom, tênis e boné. Para completar o visual, ela usou uma bolsa de grife caríssima.

Isis Valverde usou uma bolsa da grife Chanel, que tem a estrutura acolchoada na cor azul-marinho. O acessório é avaliado em R$ 30 mil.

Isis Valverde está longe das novelas desde que atuou em Amor de Mãe, de 2019. Além disso, ela protagonizou o filme Ângela, que conta a história de Ângela Diniz e foi lançado neste ano.

Fotos: Orlando Oliveira / AgNews

Isis Valverde curtiu evento com o filho

A atriz Isis Valverde chamou a atenção ao aparecer na pré-estreia de seu filme, Ângela, com o seu filho, Rael Valverde Resende, de 4 anos, há pouco tempo. No tapete vermelho no Rio de Janeiro, a artista deu um show de beleza e estilo ao surgir com um look preto nada básico.

Brincando e trocando carinhos com seu único herdeiro, fruto do casamento vivido com o modelo André Resende, a famosa impressionou ao surgir com uma calça aberta na lateral e com brilhos. A peça ousada deixou as tatuagens "secretas" da musa à mostra.

Assim como a mãe, o pequeno também surgiu todo estiloso para o evento. Rael Valverde Resende desfilou com moletom e calça pretos, um tênis branco nos pés.

Para a pré-estreia de Ângela, filme que conta a história da socialite Ângela Diniz, em São Paulo, Isis Valverde elegeu um look com transparência de cerda de R$ 28 mil.

Fotos: Webert Belicio /Agnews