Rafa Kalimann causa com bustiê metalizado nas ruas de Paris: "Impecável"

Rafa Kalimann causa ao aparecer com produção sofisticada e bem sensual na cidade-luz; veja

A bela Rafa Kalimann deixou os fãs perplexos nesta quinta-feira, 2, ao publicar uma série de cliques ousados em seu perfil nas redes sociais. Ela está em Paris para a Semana de Moda e apostou em uma produção sofisticada.

De vestido preto com detalhes metalizados na área do busto, ela impressionou ao exibir uma beleza caprichada. Com os olhos marcados e uma boca carnuda, a influenciadora posou deslumbrante.

Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a beldade. "Poupa essa beleza, há meros mortais por aqui", brincou um. "De outra galáxia diretamente para fazer o mundo um lugar melhor", escreveu outro. "Impecável", cravou um terceiro.

Ontem, foi a vez da musa Bruna Biancardi deixar os seguidores sem fôlego ao publicar uma série de cliques bem ousados em seu perfil nas redes sociais. Em Paris para a Semana de Moda, a musa desfilou com um sobretudo de couro preto clássico. Sem nada por baixo, ela mostrou suas curvas nos cliques do fotógrafo Rafa Leforte. Ela ainda arrematou o look com um par de botas até o joelho.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Elegância!

Recentemente, Rafa Kalimann surgiu elegante e recebeu diversos elogios ao posar em uma estação de ski na França. A influenciadora apostou em um look composto por uma peça única branca na estação Courchevel, na França.