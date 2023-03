Rafa Kalimann abre álbum de fotos de viagem aos Alpes franceses : “Fascinante”

A influenciadora Rafa Kalimann esbanjou elegância ao compartilhar fotos de sua ida aos Alpes franceses e recebeu diversos elogios de seus seguidores

Nesta quarta-feira, 1, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos de sua viagem aos Alpes franceses.

A influenciadora posou para fotos e esbanjou estilo na estação de ski Courchevel, localizada nos Alpes da França.

Na primeira de dez fotos, a ex-BBB estava elegante com uma peça única branca e grande botas pretas da grife Dior. Na foto com as montanhas no fundo, a influencer usava óculos escuros e segurava uma taça de vinho.

“Que surpresa boa essa viagem, transbordei nesses dias. Courchevel é fascinante. Feliz por ter vindo”, declarou Rafa na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Nos comentários, a amiga e colega de confinamento de Rafa no BBB 20, Manu Gavassi comentou: “Tu é chic hein amiga”. E a influenciadora respondeu: “Amiga, vamos vir juntas”.

Os seguidores de Rafa adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários! “Que lindeza”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Você está tão radiante”.

Nesta quarta-feira, 1, Manu Gavassi também compartilhou um de seus passeios e recebeu chuva de elogios de seus fãs.

A cantora surgiu em fotos antigas vestindo apenas um biquíni e curtindo um passeio de barco em fotos tiradas por seu amigo.