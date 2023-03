Sem nada por baixo, namorada de Neymar posa de sobretudo em Paris: "Escândalo"

Namorada de Neymar posa de sobretudo de couro e botas de cano alto; veja

A musa Bruna Biancardi deixou os seguidores sem fôlego ao publicar uma série de cliques bem ousados em seu perfil nas redes sociais. Nesta quarta-feira (1), ela mostrou toda a sua beleza em uma série de registros.

Em Paris para a Semana de Moda, a musa desfilou com um sobretudo de couro preto clássico. Sem nada por baixo, ela mostrou suas curvas nos cliques do fotógrafo Rafa Leforte. Ela ainda arrematou o look com um par de botas até o joelho.

Nos comentários, só elogios. "Puro glamour", disse um. "Que sorte do menino Ney", disse outro. "Linda, perfeita, um verdadeiro escândalo", escreveu outro.

Recentemente, o casal surgiu em um momento de carinho nas redes sociais. Apaixonada, a morena publicou fotos nas quais aparece com todo chamego ao lado do amado. Na colagem, a modelo aparece se desmanchando no colo de Neymar.

Vale ressaltar que após idas e vindas, Neymar e Bruna Biancardi decidiram dar uma nova chance ao amor e estão juntos novamente desde do início do ano, após passarem o Ano Novo juntos em Paris.

Desabafo!

Na última semana, após receber críticas por sua participação durante o Carnaval, Rafaella Santos usou as redes sociais para fazer um post enigmático.

Isso porque os internautas repararam grande diferença entre as imagens que ela publica em seu Instagram e os registros feitos durante o desfile na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

"Deus tirou tudo de Jó, depois devolveu tudo em dobro! Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que nem vai aguentar, mas no final Deus honra!", disse ela ao compartilhar uma imagem com a frase em seu Instagram.