Que luxo! Xuxa pega emprestado look de Sasha avaliado em R$20 mil

Tal mãe, tal filha! Xuxa dá show de beleza ao apostar em look grifado de Sasha para participar de entrevista

Parece que Sasha Meneghel não herdou apenas a beleza da mãe, como também, o mesmo gosto para roupas! É que na última terça-feira, 11, Xuxa Meneghel pegou emprestado um look grifado da filha para participar do Podcast ‘Quem Pode, Pod’, comandado pelas atrizes e apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A eterna ‘Rainha dos Baixinhos’ chamou atenção ao se vestir da cabeça aos pés com o mesmo look usado por Sasha para ir a uma semana de moda internacional em fevereiro deste ano: um suéter azul que foi avaliado em cerca de R$ 15 mil, além de uma saia de cetim, que custava cerca de R$ 7,8 mil, quando a herdeira arrematou o look.

Mas o luxo não parou por aí! Xuxa também usou o mesmo sapato eleito pela filha: uma bota de cano alto de couro com um salto diferentão que foi comprada por cerca de R$8.600 na época do evento. Todos os itens são grifados pela marca de luxo da qual Sasha é embaixadora e somam mais de R$20 mil ao total!

Em outra entrevista, mãe e filha, que são referências fashion em diferentes épocas, contaram que costumam invadir o closet uma da outra e repetir alguns looks. Inclusive, no começo do ano, Sasha pegou emprestado uma saia vintage do acervo de Xuxa para presença em um desfile de moda em Santa Teresa e provou que o estilo da mãe é atemporal!

