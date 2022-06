Pedro Scooby desfila sem camisa na SPFW

Pedro Scooby exibe suas tatuagens ao usar look sem camisa para desfile na São Paulo Fashion Week

Publicado em 03/06/2022, às 16h02

O surfista Pedro Scooby mostrou o seu lado modelo ao desfilar na São Paulo Fashion Week, SPFW, nesta sexta-feira, 3. Ele fez a sua estreia no evento fashion ao cruzar a passarela para a grife de Rafael Silvério.

Na ocasião, Scooby apareceu com um look todo preto, composto por blazer e calça. Sem camisa, ele deixou à mostra as tatuagens que tem no peitoral e fez sucesso com a plateia.

No camarim, ele comemorou a novidade de desfilar na SPFW. “Eu fiquei muito feliz com o convite e sim é a minha primeira vez nas passarelas do SPFW. Eu me amarrei ainda mais na ideia de desfilar pra marca dele! É uma grande responsabilidade e que me deixa muito feliz em poder participar de um projeto tão valioso para a moda, além de poder, como surfista, representar o esporte também”, declarou ao site da revista GQ.

O evento SPFW deste ano contou com outros ex-BBBs na passarela. Na quinta-feira, 2, Jessilane Alves (26) e Paulo André (23) também cruzaram a passarela para diferentes grifes e deram um show.

