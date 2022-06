Ex-BBB Jessi Alves agradece após fazer estreia na SPFW: ''Me senti linda, feliz e leve''

A ex-BBB Jessi Alves desfilou pela primeira fez na São Paulo Fashion Week pela marca Meninos Rei

Na última quinta-feira, 2, Jessi Alves desfilou pela primeira vez na São Paulo Fashion Week.

A ex-BBB foi convidada para estrear na passarela da marca Meninos Rei com m vestido estampado e batom vermelho.

Pelas redes sociais, a influenciadora digital fez questão de agradecer pela oportunidade.

"Eu não sou modelo, mas estou muito feliz de ter participado do desfile principalmente pelo que @meninosrei representam na moda e toda representatividade que levei comigo na passarela! O desfile é um resgate a minha ancestralidade, é celebração do povo preto! Eu, como professora preta, me senti linda, feliz e leve. Foi incrível", escreveu ela.

Nos comentários, as colegas de confinamento e até Tadeu Schmidt elogiaram. "SOU SUA FÃ/EU TENHO FAMÍLIA JOYCELANEEEEEE/ELA EH MINHA AMIGAAA EU AMO MTOOO ELAAA", declarou Linn da Quebrada; "Aí amigaaaa que orgulhoooo o mundo é pouco para vc! Voaaa bb! Voaaaaaaaaa", disse Natalia Deodato; "Que demaaaaaais!!! Maravilhooooosaaaaa!!!", comentou o apresentador.

