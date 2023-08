Patrícia Poeta exibe seu 'aerolook' com botas brancas de cano alto. Veja a foto!

Patrícia Poeta escolhe look estiloso para viajar para o Rio de Janeiro após semana de trabalho no Encontro, da Globo

A apresentadora Patrícia Poeta esbanjou simpatia e estiloso ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro. Depois de uma semana de trabalho nos estúdios da Globo em São Paulo para comandar o programa Encontro, ela viajou na tarde desta sexta-feira, 4, para passar o final de semana em solo carioca.

Os paparazzi fotografaram o aerolook da comunicadora, que caprichou na combinação. Poeta surgiu com calça jeans justa ao corpo, camisa branca e botas brancas de cano alto. Enquanto circulava pelos corredores do local, ela mostrou seus sorrisos e tirou fotos com os fãs que a reconheceram.

Há poucos dias, Patrícia Poeta encantou os seguidores nas redes sociais ao mostrar uma foto inédita com seu filho, Felipe, fruto do antigo casamento com Amauri Soares. Ela mostrou uma foto com o rapaz e o bolo de aniversário. Veja a foto aqui. "21 anos! O tempo voa… Feliz aniversário, meu filho, querido! Orgulho de você! Orgulho de poder fazer parte da sua vida. Quero que saiba que não importa onde, nem como, muito menos quando, sempre estarei com você até o infinito. Ser sua mãe é um presente! Te amo muito!", disse ela. Felipe é fruto do antigo relacionamento de Poeta com diretor Amauri Soares.

Fotos: Adão / AgNews

Patrícia Poeta mostra fotos de suas férias

A apresentadora Patrícia Poeta decidiu abrir seu álbum de fotos das férias após voltar ao comando do programaEncontro, da Globo. Ela ficou duas semanas longe da atração matinal e foi descansar no Oriente Médio e na Europa. Desta vez, a comunicadora revelou como foi o seu passeio no Mar Morto, em Israel.

Em um post no Instagram, ela mostrou quando relaxou ao ar livre em um lindo dia de sol e ostentou o seu bronzeado impecável. Além disso, ela também surgiu com um vestido rosa estampado ao registrar a linda paisagem da região.

"Parada obrigatória em Israel: Mar Morto - que, na verdade, é um LAGO salgado. Fica 400m abaixo do nível do mar. É o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Uma experiência incrível e com vários benefícios pra saúde", disse ela na legenda.

Durante suas férias, Poeta foi visitar Israel e Jordânia, e conheceu vários pontos turísticos na região, incluindo o Muro das Lamentações, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro e também a Pedra da Unção. “Foi uma experiência espiritual muito forte. Eu quis viajar sozinha porque queria me permitir conhecer novas pessoas e fazer uma imersão nessas culturas. Não queria ter uma obrigação; só acordar e decidir ali o que fazer naquele dia”, disse ela. Antes de voltar ao Brasil, a apresentadora também fez uma parada na Itália para visitar seus amigos que moram na região.