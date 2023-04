Paloma Bernardi escolhe look poderoso para noite de pré-estreia no cinema

Paloma Bernardi deixa detalhe da barriga sarada à mostra ao escolher look poderoso para prestigiar a pré-estreia do filme 'Ninguém É De Ninguém'

A atriz Paloma Bernardi (37) caprichou na escolha do look para prestigiar o evento de pré-estreia do filme Ninguém é de Ninguém na cidade do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 18, a estrela surgiu deslumbrante ao usar vestido marrom com brilho e um recorte estratégico na região da cintura, deixando uma parte da barriguinha sarada à mostra.

A atriz está no elenco do longa-metragem, que estreia nesta quinta-feira, 20, e contou sobre a alegria de fazer parte do elenco.

"É uma noite muito especial para todo elenco, pois iremos celebrar um projeto cinematográfico que veio para marcar as nossas vidas. Ninguém é de Ninguém vai trazer diversos questionamentos para a sociedade. É um filme que propõe um debate sobre questões sociais como os relacionamentos tóxicos e abusivos, além do ciúmes excessivo", disse ela.

E contou mais sobre a personagem na história. "A minha personagem, Gioconda, é uma mulher muito bela, rica, mas que é insegura em seu relacionamento e acaba agindo de forma impulsiva e tóxica. Isso mostra o quanto a mente pode ser a maior inimiga do ser humano. Infelizmente, esse tipo de acontecimento é muito recorrente em nossa sociedade e o filme está nesse lugar de promover o debate", afirmou.

Paloma Bernardi celebra sua participação na série Reis

Recentemente, Paloma Bernardi falou sobre a sua personagem para a série Reis."No próximo mês, a minha personagem Bate-Seba chega à TV com toda força para a sexta temporada da série Reis. O público poderá acompanhar uma grande história de amor entre a minha personagem, rei Davi e Urias. Depois de muita preparação emocional, estudos bíblicos e um mergulho na época da obra, ver esse trabalho tomando cada vez mais forma é uma felicidade imensa", disse ela.

Por fim, ela contou se tem algo de semelhante com a sua personagem. "Eu e Bate-Seba temos algumas semelhanças e muitas diferenças. Ela consegue demonstrar seus problemas, seu lado emocional que sangra seu sagrado feminino de uma forma em que todas podem se identificar. Mesmo que a série seja

retratada em outra época, sua mente brilhante, é um destaque. É uma mulher que busca entender seus sentimentos , suas dúvidas e seus desejos incontroláveis… livre de protocolos. Ela deseja a liberdade de ser quem é", afirmou.