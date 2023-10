Modelos defendem a sustentabilidade na campanha Top Five, da Ellus

Cinco mulheres se reúnem na campanha da coleção primavera/verão de 2023 da Ellus

A nova campanha da Ellus para a coleção primavera/verão 2023 traz uma mensagem para além do universo da moda. A campanha Top Five traz cinco mulheres que defendem a sustentabilidade e a proteção do nosso planeta.

A ideia do projeto é destacar a força feminina para fazer um planeta melhor por meio do comportamento e da consciência. Para isso, a campanha reuniu as modelos Victoria Grendene, Esther Marques, Ana Euler, Carol Mendes e Camila Mendes, que apoiam causas relacionadas com as questões ambientais.

As irmãs Camila Mendes e Carol Mendes defendem a preservação do meio ambiente. “Temos o dever de cuidar da nossa casa. Se cada um de nós fizer um pouco, poderemos corrigir muitos dos erros que afetam o clima da terra diariamente”, afirmou Camila. Por sua vez, Victoria Grendene defende a causa da proteção dos animais e todas as formas de vida do planeta.

Ana Euler apoia iniciativas de sustentabilidade e reutilização criativa de roupas. Enquanto isso, Esther Marques incentiva vários projetos sociais. “Sem empatia e resiliência, você não chega a lugar nenhum”, afirmou.