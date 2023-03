Mel Maia deixa a barriga de fora em look para viagem e exibe tatuagens

Estrela da novela 'Vai na Fé', Mel Maia deixa a barriga sarada à mostra ao levantar a camiseta em look no aeroporto

A atriz Mel Maia (18) deixou a barriga sarada à mostra ao escolher o seu look para uma viagem de avião nesta semana. Na noite de quarta-feira, 16, ela foi flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro antes de embarcar no avião e ostentou a sua beleza impecável.

A estrela apostou em um look básico para a viagem, mas deu o seu toque especial. Mel apareceu com uma calça preta soltinha e uma camiseta preta mais larga. Porém, ela fez questão de levantar a parte da frente da camiseta para deixar sua barriguinha trincada de fora.

Inclusive, ela também mostrou suas tatuagens que tem na região da cintura. Simpática, a estrela acenou e deu sorrisos ao perceber que estava sendo fotografada pelos paparazzi.

Atualmente, a atriz pode ser vista no papel de Guiga na novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo.

Fotos: Pereira / AgNews

MC Daniel relembra o início do romance com Mel Maia

Recentemente, MC Daniel (24) relembrou como conheceu Mel Maia, com quem vive um romance há alguns meses. Ele contou que falou da atriz pela primeira vez quando participou de um podcast e foi questionado se ficaria com ela. "Mel Maia, pegaria, mas não sei... O bagulho chegou nela. Ela que me deu ideia, eu joguei o lance, falei, 'ela vai vir', sou confiante no meu taco", detalhou.

Depois de saber o que Daniel disse na entrevista, Mel Maia não perdeu tempo e ligou para ele. "Do nada, meu telefone tocou numa ligação de vídeo, eu estava voltando de um show. Era ela e um amigo meu. Nós trocamos ideia, resenhamos. Ela falou: 'Vi no podcast você falando que me pegaria'. Resenha, resenha e ela desligou. Falei com os caras, se ela deixar eu falar, eu vou ganhar", continuou ele.

"Eu falei 'não vou chamar nunca, zero emoção'. Ela foi e me chamou 'e aí'. E ela 'é a dona'. Eu falei 'dona de que?' e ela disse 'dona do seu coração'. Ela diz até hoje que foi uma brincadeira, que não queria nada comigo", relembrou MC Daniel.