Fashion / Estilo

Magérrima, Marina Ruy Barbosa exibe as pernas torneadas em look ousado

Marina Ruy Barbosa aposta em look com fenda profunda e deixa as pernas torneadas à mostra em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 14/04/2023, às 11h37

Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram