Magérrima, a esposa de Leonardo usa look justíssimo em novas fotos

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha exibe a cinturinha fina ao posar com look justo ao corpo em novas fotos e é elogiada: 'Como está linda'

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 09h43

A empresária Poliana Rocha (45), que é esposa do cantor sertanejo Leonardo (59), elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua boa forma em um novo álbum de fotos. Desta vez, a beldade apareceu com um look justíssimo ao curtir um passeio na área externa do condomínio onde mora em Goiás.

A estrela surgiu sorridente enquanto exibia a sua silhueta curvilínea. Poliana foi fotografada com um look justo, composto por calça e camiseta cinza. O modelito destacou a citurinha fina da loira.

“Em casa! Boa tarde à todos”, disse ela na legenda. Enquanto isso, os fãs fizeram elogios para ela nos comentários. “Como está linda”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, disse outro. “Gata”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha relembra quando Zé Felipe saiu de casa

Há poucos dias, Poliana Rocha contou qual foi a reação de Leonardo ao ver o filho Zé Felipe sair de casa para se casar com Virginia Fonseca.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

