Ludmilla surge deslumbrante ao usar look com transparência

Ludmilla deixa as tatuagens à mostra ao usar look com decote ousado e transparência para evento

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 09h54

A cantora Ludmilla (27) abusou da sensualidade ao escolher o seu look para marcar presença na premiação MTV Miaw na noite de terça-feira, 26. A estrela surgiu com um modelito nada básico e mostrou detalhes nas redes sociais.

Nas fotos, Ludmilla apareceu com um modelito de renda e com plumas, com direito à transparência e decote ousado. O look ainda deixou à mostra as tatuagens dela no colo e no ombro.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios dos fãs. “Deusa”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Nova mansão de Ludmilla

A cantora Ludmilla está reformando uma nova mansão para se mudar em breve. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, o imóvel contará com uma boate subterrânea e isolamento acústico em alguns cômodos.

A nova mansão da funkeira conta com três andares e uma piscina com borda de luxo. O imóvel fica ao lado da casa que ela mora atualmente de aluguel com a esposa, a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (30).

