Leticia Colin usa look com transparência para o lançamento de novo filme

Leticia Colin atrai os olhares ao usar um look com transparência em noite de evento no cinema

A atriz Leticia Colin atraiu todos os olhares ao comparecer no evento de première do filme 'A Porta Ao Lado' em um cinema na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 6. A estrela apareceu com um vestido com transparência na região da barriga e caprichou nas poses.

A artista usou um modelito preto com transparência no abdômen, saia rodada e tecido estampado na parte superior. Para completar o visual, ela usou botas de verniz.

Vale lembrar que Leticia Colin mudou o estilo do seu cabelo há poucos dias. Ela se despediu do cabelo curtinho e aderiu ao megahair para alongar os fios. "Andar pelo mundo experimentando a mim mesma. Na boa: eu amo muito mudar! O lançamento do meu filme merece… Mas quem ganha sou eu: a minha alma dá giros de golfinho! Ficou perfeito, estou muito encantada. Cabelão! Agora quero bater cabelo", disse ela ao exibir o novo visual.

Em "A Porta ao Lado", Letícia Colin interpreta Mari, mulher casada com Rafa (Dan Ferreira), com quem vive uma relação monogâmica. Os dois se aproximam de seus novos vizinhos, o casal Isis, personagem de Bárbara Paz e Fred (Túlio Starling), que vivem um relacionamento aberto. O encontro dos quatro faz com que Mari e Rafa questionem seu casamento.

Fotos: Leo Franco/ Agnews