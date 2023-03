Letícia Colin muda o visual e adota cabelão: "Agora quero bater cabelo"

Letícia Colin compartilhou o resultado em vídeo e explicou o motivo do alongamento dos fios

Letícia Colin (33) mudou radicalmente o visual: a atriz, que há tempos usava um corte de cabelo curto, adotou o alongamento dos fios, abaixo dos ombros.

A transformação, que ela registrou em vídeo, foi feita com um profissional e teve uma boa razão: o lançamento do filme "A Porta ao Lado", neste mês.

"Andar pelo mundo experimentando a mim mesma. Na boa: eu amo muito mudar! O lançamento do meu filme merece…", disse ela.

"Mas quem ganha sou eu: a minha alma dá giros de golfinho! Ficou perfeito, estou muito encantada. Cabelão! Agora quero bater cabelo", avisou Letícia.

Em "A Porta ao Lado", Letícia Colin interpreta Mari, mulher casada com Rafa (Dan Ferreira), com quem vive uma relação monogâmica.

Os dois se aproximam de seus novos vizinhos, o casal Isis, personagem de Bárbara Paz e Fred (Túlio Starling), que vivem um relacionamento aberto.

O encontro dos quatro faz com que Mari e Rafa questionem seu casamento. A direção é da cineasta Julia Rezende.

Letícia Colin acredita que deixou de curtir a infância por conta do trabalho

Apesar da juventude e do rostinho de menina, Letícia Colin já tem uma longa carreira. E convive tanto com as vantagens quanto com as desvantagens disso.

Desde os oito anos no meio artístico, ela confessou à CARAS que, mesmo orgulhosa dos seus feitos, a maturidade precoce trouxe um peso.

“Por causa dos testes para conquistar os personagens, desde criança pus na cabeça que deveria ser a melhor. Me tornei uma pessoa ansiosa, achava que minha intensidade profissional era meu diferencial e comecei a ficar exausta, mesmo não tendo uma carreira explosiva para a mídia”, desabafou ela.

Devido ao estresse, desenvolveu problemas de gastrite e refluxo. Incomodada com o mal-estar físico e psicológico, Letícia começou o processo de autoavaliação e vem tentando mudar seu jeito. "Não é um caminho fácil. A terapia me ajuda muito”, contou.