Jennifer Lopez lança coleção-cápsula com a Intimissimi

Jennifer Lopez estrela ensaio fotográfico encantador para o lançamento de sua coleção-cápsula com a Intimissimi

A atriz e cantora Jennifer Lopez mostrou toda a sua criatividade ao lançar a coleção-cápsula ‘This Is Me Now’ com a Intimissimi. O projeto é inspirado no próximo álbum dela, chamado This Is Me… Now, e traz os temas de crescimento e força interior nos tecidos e acabamentos para capturar o empoderamento feminino.

A coleção traz detalhes bordados e materiais de alta qualidade, como seda e renda refinada, e foi feita nas cores preto, champanhe e verde jade. As peças ainda contam com um pingente de beija-flor, que traz a simbologia de sorte, resiliência e energia vibrante.

A nova campanha foi lançada na noite de quarta-feira, 18, em um evento na loja da Intimissimi no Shopping Morumbi, em São Paulo.

Fotos: Norman Jean Roy / Divulgação

Jennifer Lopez celebra o primeiro ano do seu casamento

Em agosto deste ano, Jennifer Lopez e Ben Affleck celebraram suas bodas de papel e comemorando um ano de casados. Depois da comemoração do aniversário do ator, a cantora e atriz resolveu compartilhar fotos inéditas da cerimônia em homenagem ao amado com os seus seguidores.

"Faz um ano hoje... Caro Ben, sentada aqui sozinha, olhando para o meu anel, sentindo-me completa. Isso me faz querer cantar. Como acabamos aqui, sem um retrocesso. Isto é minha vida? Jennifer", escreveu ela na legenda do post.

JLo e Ben se casaram em agosto de 2022, na casa do ator, na Geórgia, nos Estados Unidos. Antes disso, em 16 de julho, os dois chegaram a realizar uma cerimônia intimista em Las Vegas, apenas com os filhos.