Grávida, Isabella Scherer aposta vestido preto e com recorte na barriga: ''Do hospital pro close''

Após alarme falso na maternidade, Isabella Scherer exibe barrigão de 9 meses em vestido preto justinho

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 11h03

Isabella Scherer (26) arrancou elogios dos seguidores ao exibir o barrigão dos filhos gêmeos, Mel e Bento. Após o susto na maternidade, a influenciadora resolveu jogar o filhos para jogo com um look diferente.

A vencedora de MasterChef compartilhou fotos com um vestido preto justinho e com um recorte na barriga. "Do hospital pro close", brincou ela na legenda.

Nos comentários, os amigos e familiares foram só elogios. "Só vc pra estar linda assim nesse momento, aproveita que quando as contrações chegarem…", disse a madrasta Sheila Mello; "Deus é perfeito! Sério! Olha isso", declarou Tata Estaniecki; "Maraavilhooosaa", disparou Sasha Meneghel.

E claro que os fãs também deixaram comentários. "Que mamãe gata", "Uma deusa", "Meu deus que fotos perfeitas", "Eles não queriam nascer sem você ter usado o vestido. É justo", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

ISABELLA SCHERER É 'ENGANADA' PELOS FILHOS ANTES DO NASCIMENTO

Isabella Scherer (26) assustou os seus seguidores nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma foto na maternidade. Grávida de gêmeos, a influenciadora digital contou que foi enganada pelos herdeiros, já que ela ainda não iniciou o trabalho de parto. Pelos Stories do Instagram, a vencedora do Masterchef relatou que sentiu contrações e acredito que a chegada dos herdeiros estava perto, porém após um tempo as dores cessaram.

