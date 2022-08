Grávida de gêmeos, Isabella Scherer posa com a irmã mais nova: ''Tia''

A influenciadora Isabella Scherer dividiu um lindo registro com a irmã mais nova, Brenda, filha de Fernando Scherer e Sheila Mello

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 15h51

Isabella Scherer (26) compartilhou uma visita mais do que especial nas suas redes sociais! Ao lado da irmã mais nova, Brenda (9), a influenciadora exibiu o barrigão dos filhos gêmeos.

Na imagem, a vencedora do Masterchef recebe um carinho na barriga da menina, filha de Fernando Scherer (47) com Sheila Mello (44). "Tia", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Isa Scherer está na reta final da sua primeira gestação. Ela e o namorado, Rodrigo Calasans, estão esperando gêmeos, que se chamarão Mel e Bento.

Recentemente, o casal posou em frente ao espelho e, nua, a mamãe de primeira viagem exibiu o barrigão. "Quatro biscoitos", brincaram na legenda.

GRÁVIDA DE 9 MESES, ISABELLA SCHERER DESABAFA SOBRE A GESTAÇÃO

A mamãe de primeira viagem Isabella Scherer usou as redes sociais, para falar sobre as dificuldades na reta final da gestação. Grávida de gêmeos, que se chamarão Mel e Bento, a vencedora da oitava temporada do MasterChef Brasil deixou os fãs preocupados ao relatar desconforto nos últimos dias com os bebês na barriga e contou o que tem sentido.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!