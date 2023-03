Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre boatos de affair com amigo do ex-marido

Gisele Bündchen rebate rumores de que poderia ter vivido um affair com Jeffrey Soffer, amigo bilionário de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen (42) abriu o jogo sobre os boatos de que teria vivido um affair com Jeffrey Soffer (55), que é um amigo bilionário do seu ex-marido, Tom Brady (45). Em entrevista na revista Vanity Fair, ela negou tudo relacionado a esse boato e contou que nunca ficaria com ele.

“Não tenho nenhuma relação com ele de forma alguma”, contou ela, e completou: “Ele é amigo do Tom, não meu amigo”.

Inclusive, a artista contou que não vê Soffer há vários meses e que nunca namoraria alguém que fosse amigo do seu ex-marido. “Estavam dizendo que eu estava com esse cara, ele é velho, porque ele tem dinheiro – isso é ridículo”, afirmou.

Além disso, Gisele Bündchen também desmentiu os rumores de que poderia viver um romance com Joaquim Valente, que é o professor de jiu-jitsu de sua família. Ela afirmou que eles são apenas amigos. “Acho que, neste momento, infelizmente, porque sou divorciada, tenho certeza de que eles vão tentar me ligar para qualquer coisa. Sou muito grata por conhecer todos eles, porque além de me ajudarem e ajudarem meus filhos, eles se tornaram grandes amigos, especialmente Joaquim. Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos por perto com esse tipo de energia”, afirmou.

Gisele Bündchen fala sobre a separação

Gisele Bündchen compartilhou um recado sobre o fim do casamento. Ela compartilhou uma mensagem confirmando a separação e aproveitou para dizer que a decisão de pedir o divórcio não foi fácil.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ele.