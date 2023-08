Gisele Bündchen reflete sobre fim do casamento: 'Separações nunca são fáceis'

Gisele Bündchen abre o coração ao falar sobre sua separação e ainda conta sobre a sua paixão por doces

A modelo brasileira Gisele Bündchen abriu o coração ao relembrar o fim do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Os dois se separaram em 2022 após cerca de 13 anos de relacionamento e dois filhos juntos. Agora, em entrevista na revista Vogue, ela refletiu sobre a decisão pelo divórcio.

"Sempre confiei que cada situação, não importa o quão desafiadora, tem algo a nos ensinar e acontece para nosso crescimento. Separações nunca são fáceis, especialmente quando existe toda uma mídia especulando cada passo. Procurei focar nos meus filhos, na minha saúde e nos meus projetos e sonhos", disse ela.

Em outro trecho da entrevista, Gisele Bündchen ainda contou sobre a decisão de abandonar o cigarro no início da vida adulta. "Desde os meus 20 anos, nunca mais voltei a fumar. O cigarro aconteceu na minha vida pois queria me encaixar em um grupo, em um mundo, que não tinha nada a ver comigo. Tão logo me libertei disso e do mal que fazia, nunca mais voltei. Nos últimos anos, tomava vinho esporadicamente, mas faz quase dois anos que não bebo. O álcool prejudica a imunidade e, consequentemente, a saúde. Também não bebo mais café", afirmou ela.

Por fim, ela declarou que é apaixonada por doces. "Já o chocolate é um amor antigo, mas, como sei que açúcar não faz bem, como raramente e só chocolate meio amargo, e não aqueles cheio de gorduras e vários ingredientes desconhecidos. Posso dizer que o doce é, ainda, onde escorrego às vezes, principalmente quando estou no Brasil, onde tem mil docinhos maravilhosos por todos os lados", declarou.

A fortuna de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bünchené dona de uma verdadeira fortuna. Após a separação do ex-jogador de futebol americano Tom Brady há alguns meses, ela continua com a conta bancária recheada de alguns milhões de dólares. Nesta semana, o valor da fortuna dela foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, Bündchen tem cerca de US$ 400 milhões – cerca de R$ 2,1 bilhões. Parte deste dinheiro é fruto do trabalho de 14 anos de carreira dela nas passarelas ao redor do mundo. Além disso, ela fez contratos com marcas de luxo ao longo de sua carreira e que também renderam um bom valor para ela.

Durante o casamento, Gisele e Tom acumularam uma fortuna juntos de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). Na divisão de bens, ela ficou com a casa de férias na Costa Rica e os dois ainda dividem a posse de algumas propriedades, uma nas Bahamas, uma em Montan e outra em Nova York.