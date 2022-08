Giovanna Ewbank surge deslumbrante em vestido transparente

A apresentadora Giovanna Ewbank arrancou elogios ao eleger vestido transparente para mais um episódio do seu podcast

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 12h04

Giovanna Ewbank (35) arrasou em mais uma produção para o seu podcast, apresentado com Fernanda Paes Leme (39). A artista compartilhou fotos impecáveis do look e arrancou elogios dos seguidores.

Para a gravação com João Vicente de Castro (39), a apresentadora apostou em um vestido azul transparente e rendado. Completando o visual, ela deixou os cabelos soltos, elegeu um sapato de salto e acessórios.

"Tudo azul por aqui pq hoje é dia de 'Quem Pode, Pod'", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores de Gioh se impressionaram com a produção e não pouparam elogios. "Giohhhh está arrasando com os figurinos", "Você é o máximo", "Amando os lookinhos bem a Gio fashionista que eu AMO", "Que mulher linda", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

JOÃO VICENTE REVELA QUE SE AFASTOU DA EX, CLEO

O ator João Vicente de Castro falou sobre a relação com a ex-mulher, Cleo (38), durante participação no podcast Quem Pode, Pod, na terça-feira, 16, com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme! Durante a entrevista, o artista revelou que se afastou da filha de Gloria Pires, com quem se relacionou entre 2008 e 2012 e comentou sobre ter sido rotulado como o "marido da Cleo" na época em que eram casados.

