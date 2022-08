Zyan e Bless dão show de fofura ao ganharem patinhos: ''Novos moradores do rancho''

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso presenteiam Zyan e Bless com patinhos no rancho e reação dos filhos encanta

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 14h29

O rancho da família Ewbank-Gagliasso tem novos moradores! Giovanna Ewbank (35) registrou o momento em que Bruno Gagliasso (40) chegou com patinhos de presente para Zyan (2) e Bless (7).

A alegria foi tanta que a mamãe coruja fez questão de registrar a adaptação dos filhos com os animais. O caçula chegou a pegar os bichinhos no colo.

"Finalmente Baby Z ganhou seus tão amados patinhos!!! E parece que ficou muito feliz e empolgado com os novos moradores do @ranchodmontanha não parece??? Rsrs…", disse a apresentadora na legenda.

A fofura foi tanta que os admiradores se derreteram. "Baby Z é igual Felícia do Tiny Toons", "Ele não tem medo", "É lindo ver pais ensinando os filhos a amar e proteger os animais", "Que gracinha.... Ele colocando o patinho no chão com o maior cuidado", dispararam eles.

GIOVANNA EWBANK ROUBA A CENA COM VESTIDO BRANCO

Nós não temos palavras para a beleza de Giovanna Ewbank! A atriz começou a semana mostrando todo o seu poder e atitude com um vestido belíssimo nas redes sociais. A apresentadora posou com um vestido branco comprido, mas com uma fenda digna em uma das pernas. A peça também conta com um decote nada modesto.

