Giovanna Ewbank exibe produção impecável com top brilhante e impressiona: ''Deusa''

A apresentadora Giovanna Ewbank elegeu um look elegante para cumprir a sua agenda de compromissos

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h47

Giovanna Ewbank (35) deixou os seus seguidores babando ao exibir mais uma das suas produções impressionante.

Para a sua participação no Poccast, a apresentadora elegeu um look social e festivo e acabou surpreenderam os fãs.

Na ocasião, ela apostou em uma calça jeans no estilo moon, top curto e brilhante, botas do mesmo modelo e um blazer preto para completar.

"Nova foto de perfil pq eu ameeeeei esse lookinho que fui no @poccast", disse ela na legenda da publicação.

O marido de Gioh, Bruno Gagliasso (40), não aguentou a beleza da amada. "Nossa Senhora do céu", escreveu ele.

E claro que os internautas também não pouparam elogios. "Poderosa demais", "Esse look é impecável", "Você arrasou demais nesse look", "A mulher mais linda do Brasil", dispararam.

CONFIRA A PRODUÇÃO DE GIOVANNA EWBANK