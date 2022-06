Giovanna Ewbank anuncia podcast com Fernanda Paes Leme: ''Vamos rir, nos emocionar, e muito mais''

As atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme anunciaram o Quem Pode, Pod, podcast apresentado por elas

Nesta segunda-feira, 27, Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39) finalmente revelaram qual o projeto que as duas estavam montando!

Pelas redes sociais, as atrizes anunciaram o Quem Pode, Pod, um podcast apresentado por elas através do canal do Youtube de Gio.

Para contar a novidade, as amigas fizeram um vídeo super divertido e surpreenderam os internautas.

"AMOOOORES DO GIOOOH E AMOOORES DA FEEEEEPA! Agora é oficial, temos um Videocast pra chamar de NOSSO! Até porque, no nosso, QUEM PODE, POD! Estávamos muito ansiosas pra poder compartilhar esse projeto com vocês!!!! Toda semana um convidado íconico, com histórias diferentes. Vamos rir, nos emocionar, e muito mais!!!!", contaram.

Além disso, elas revelaram que no próximo dia 5 o primeiro episódio já estará disponível. "ATENÇÃO! Ativem os sininhos e já se inscreve no CANAL pq no dia 05/07 às 19 horas já temos o primeiro episódio! E tá demais!!!", afirmaram.

Os fãs não deixaram de celebrar a notícia. "Uhuuu", disparou Tata Werneck; "Maravilhosas", elogiou Mari Bridi; "EU NÃO TÔ PREPARADAAAAA", comentou uma seguidora.

CONFIRA O ANÚNCIO DO PODCAST DE GIOVANNA EWBANK E FERNANDA PAES LEME