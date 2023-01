Gabi Martins surge com decote estourando e no limite em noite de festa

Ao lado do namorado, Gabi Martins quase mostra demais ao apostar em decote generoso e estourando em look de festa

A cantora Gabi Martins caprichou na escolha do seu look para marcar presença na festa de aniversário do influenciador digital Lucas Guimarães em Maceió na noite de terça-feira, 24. A estrela apareceu com um vestido preto de couro e o decote roubou a cena.

A artista apostou em um decote estourando e no limite de sua intimidade. Martins esbanjou sensualidade ao destacar suas curvas impecáveis com o vestido ousado e completou o visual com chapéu country e batom vermelho.

Gabi Martins esteve na festa ao lado do seu namorado, o gamer Lincoln Lau.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Gabi Martins se declara para o namorado

No mesversário de namoro, Gabi Martins e Lincoln Lau celebraram a oportunidade de viverem o amor juntos. "Hoje faz 3 meses que eu te conheci. Esses 3 meses foram de muito amor e carinho. Vou continuar desse jeito desde que te conheci, cuidando de você, amando você e melhorando sempre. Você me faz uma pessoa melhor e agradeço todos os dias por ter me apaixonado por você. Te amo e obrigado por tanto", escreveu o gamer. "3 meses que você chegou para mudar todos os meus planos. Te amo!", acrescentou a cantora sertaneja ao republicar a postagem do namorado.