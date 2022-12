Gabi Martins se declara para o namorado: "Chegou para mudar todos os meus planos"

Gabi Martins começou a namorar recentemente e trocou mensagens carinhosas nas redes sociais

A cantora Gabi Martins (26) e o namorado, o gamer Lincoln Lau (32), trocaram declarações nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 28.

Por meio dos Stories do Instagram, o casal, que oficializou o namoro recentemente, comemorou três meses desde o dia em que se conheceram.

"Hoje faz 3 meses que eu te conheci. Esses 3 meses foram de muito amor e carinho. Vou continuar desse jeito desde que te conheci, cuidando de você, amando você e melhorando sempre. Você me faz uma pessoa melhor e agradeço todos os dias por ter me apaixonado por você. Te amo e obrigado por tanto", escreveu o gamer. "3 meses que você chegou para mudar todos os meus planos. Te amo!", acrescentou a cantora sertaneja ao republicar a postagem do namorado.

De Guilherme Napolitano a Tierry: Relembre os romances de Gabi Martins

Gabi Martins foi pedida em namoro durante uma viagem romântica com o então affair. A loira, que animou os fãs ao compartilhar a notícia em seu feed no Instagram, se envolveu também com o influenciador Guilherme Napolitano (31) e o cantor Tierry (33).

Antes de participar do BBB 20, Gabi viveu um romance com Henrique Reis (33), da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Durante sua participação no reality, ela admitiu já ter se relacionado com famosos, e no mesmo período, fotos suas e do cantor começaram a circular pelas redes sociais.

Em seu período solteira, a ex-BBB confessou ter ficado com o ator José Loreto (38) e com o youtuber Felipe Neto (34). Ambos os envolvimentos aconteceram durante o carnaval deste ano. A sertaneja também trocou beijos com o influenciador digital Victor Igoh (31).

Ela declarou que não teve nada demais com nenhum desses, apenas estava aproveitando sua solteirice. O período sozinha foi mais curto do que ela planejava, já que Lincoln apareceu e mudou seus planos.