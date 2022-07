Filha de Heloisa Périssé aparece com decote ousado para noitada

Filha de Heloisa Périssé, Luisa Périssé usa decote generoso em look branco para curtir festa

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 11h07

A atriz Luisa Périssé, que é filha da atriz Heloisa Périssé, caprichou na escolha do look para curtir a noitada na última segunda-feira, 17. Ela esbanjou sensualidade ao apostar em um modelito decotadíssimo para se divertir com os amigos.

Nas redes sociais, Luisa posou apenas de vestido branco com recortes e decote poderoso. Para completar o visual, ela fez uma maquiagem caprichada e usou um casaco pink.

“De ontem, na festa de encerramento de Sem Filtro, da Netflix. A roupa é de pyraña, mas a cara... também”, brincou na legenda.

Confira o look de Luisa Périssé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu Peri (@luisaperisse)

Luisa Périssé faz homenagem para a mãe, Heloisa Périssé

No aniversário de Heloisa Périssé em 2021, ela recebeu uma homenagem especial da filha, que declarou todo o seu amor pela mãe.

"Hoje é o dia da minha maior inspiração, a pessoa mais criativa, louca, inteligente, sábia (que é diferente kkk), mas que sabe o momento de ser pé no chão e melhor ainda: coach de jesus cristo kkkkk!!!!! Você já sabe tudo que eu sinto por você, as palavras nunca serão o suficiente pra expressar tudo, mas uma coisa é fato: somos IDÊNTICAS, talvez não de rosto, mas na terapia cheguei à conclusão que, ainda bem, porque senão seríamos a mesma pessoa!!!!!! Obrigada por TUDO que você já me proporcionou, seja material ou emocionalmente, só posso dizer TE AMO TE AMO TE AMO, TE QUERO SEMPRE COMIGO EM TODOS OS LUGARES PRA SEMPRE!!!!! ta, talvez na lapa 2am depois da pandemia eu não queira que você esteja mas fora isso, o tempo todo. Hoje sou quem eu sou por causa de você (e da minha terapeuta), te amo infinito, mais do que cabe em qualquer lugar!!!!!!!!!", declarou.