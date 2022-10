Fernanda Paes Leme homenageia Gisele Bündchen com look para festa dos anos 2000

Fernanda Paes Leme imitou um look usado pela super modelo Gisele Bündchen para a festa de aniversário de Giovanna Ewbank

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 12h00

Fernanda Paes Leme (39) arrasou na escolha do look para a festa a fantasia do aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs. A atriz resolveu homenagear ninguém menos que Gisele Bündchen (42) e o resultado ficou idêntico!

O visual foi composto por uma camisa branca aberta, sutiã brilhante, minissaia preta com cinto brilhante e bota de couro.

"A Gisele tem alguns centímetros e milhões a mais que eu, mas o lookinho é igual", brincou a artista na legenda da publicação.

Os amigos de Fepa foram só elogios. "GATA", disse Bruna Marquezine; "Musa", disparou Maisa; "AHHHHHHH MARAVILHOSA", comentou Carol Trentini.

E claro que os seguidores não ficaram de fora e lotaram os comentários. "Significado de perfeição atualizado com sucesso", "Linda demais, arrasou", "Entregou", "É uma musa! Isso resume tudo", disseram eles.

FERNANDA PAES LEME CONFIRMA PARTICIPAÇÃO NO FILME RICOS DE AMOR 2

Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais para dividir uma novidade com os seguidores. A atriz e apresentadora aproveitou o dia de TBT para compartilhar uma foto ao lado de Giovanna Lancellotti (29) e Jaffar Bambirra, e contou que estará de volta em Ricos de Amor 2. No filme da Netflix, ela interpreta Alana.

"Acharam que eu não ia dar uma pinta em Ricos de Amor 2?! Alana não foi pra Amazônia com a turma, mas ela volta em uma participação no filme sim!", começou ela, lembrando que algumas partes do filme foram gravados na Amazônia.

