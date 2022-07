Fernanda Motta prestigia evento de gala beneficente na Itália

Fernanda Motta surge deslumbrante com vestido de grife em evento beneficente na Itália neste sábado, 30

Redação Publicado em 30/07/2022, às 20h53

A modelo brasileira Fernanda Motta arrasou na escolha do look para marcar presença em um evento de gala neste sábado, 30. Ela participou do Luisaviaroma + UNICEF em Capri, na Itália, que reuniu várias celebridades de todo o mundo.

A estrela apareceu com um vestido marcante e leve, assinado por Vauthier, destacando a tendência do metalizado junto ao pink. Ela viajou para a Itália exclusivamente para prestigiar o evento após férias com a família em Barcelona, na Espanha.

Confira as fotos do look de Fernanda Motta:

Fotos: Divulgação