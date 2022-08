Fernanda Keulla dispensa a lingerie ao usar vestido ousado

Ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla usa vestido com decote ousado e recortes estratégicos, que deixam em evidência as curvas impecáveis dela

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 13h03

A ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla (36) deixou os fãs babando ao mostrar o seu novo look. A musa escolheu um vestido ousadíssimo para um novo ensaio fotográfico e caprichou nas poses.

Nas imagens, ela deixou em evidência que dispensou a lingerie ao usar um vestido verde com decote profundo até o umbigo e recortes nas laterais. Para completar o visual, a musa colocou joias e sapato de salto fino.

Na legenda, ela comemorou o seu retorno ao trabalho após ficar internada por causa da herpes zoster."Voltei com a senha do wifi. E em breve também no Prazer Feminino no GNT. Obrigada de coração quem tirou um tempinho pra me mandar uma mensagem de carinho durante minha internação. Agora é voltar a trabalhar em um ritmo bem tranquilo cuidando da saúde e do coração. Deus abençoe a gente. Beijo no coração", disse ela.

Veja as fotos de Fernanda Keulla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FERNANDA KEULLA (@fernandakeulla)

