Esposa de William Bonner usa roupa do marido em seu look do dia

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas exibe o seu look e revela que estava usando uma peça de roupa do marido. Saiba qual

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 18h42

A fisioterapeuta Natasha Dantas, que é a esposa do apresentador William Bonner, agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, ao mostrar que compartilha do guarda-roupa do marido. Nos stories do Instagram, ela revelou que saiu de casa para trabalhar com uma peça de roupa do amado e exibiu o seu look do dia.

Na foto, Natasha posou no elevador com um look confortável e despojado. Ela usou uma camisa branca do marido e completou o visual com uma blusa verde e uma calça jeans. “Lookinho afetivo com a camisa do 'amô'”, disse ela na imagem.

William Bonner e Natasha Dantas estão casados há quatro anos. Vale lembrar que o casal teve duas cerimônias de casamento. A primeira delas aconteceu em setembro de 2018 em São Paulo, com um encontro intimista entre os familiares e os amigos. Em novembro do mesmo ano, eles celebraram a união novamente em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro.

No último final de semana, eles foram fotografados juntos enquanto saiam de uma escola no Rio de Janeiro após a votação nas eleições de 2022.

Veja a foto do look da esposa de William Bonner: