Esposa de Thammy Miranda usa vestido com transparência em nova foto

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda surge com vestido ousado em nova foto com o marido

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 21h11

A influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda (34), que é a esposa de Thammy Miranda (39), agitou as redes sociais ao aparecer com um look elegante. Ela e o marido posaram juntos antes de uma festa e o modelito dela roubou a cena.

Em seu perfil no Instagram, Thammy registrou os looks do casal e mostrou a amada com um vestido com saia transparente, recortes estratégicos na cintura e decote poderoso, além de muito brilho.

Na legenda, ele escreveu: “Sr. e Sra. Miranda”.

Look de Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thammy Miranda (@thammymiranda)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Influenciadora Digital (@andressaferreiramiranda)

Desabafo de Andressa Ferreira Miranda

Há pouco tempo, Andressa Miranda fez um desabafo nas redes sociais. Ela contou que não entende quando as pessoas falam de Thammy Miranda com o pronome feminino após a transição de gênero dele.

"Têm pessoas que ainda tratam o Thammy como 'ela'. Sei que não é por maldade, porque ainda estão presas a uma história do passado, porque o Thammy é uma pessoa pública conhecida. Olhar para o Thammy hoje, de barba, todo bonitão, masculino... não tem como chamar por 'ela'. Cheiro, jeito e atitude de homem. Acho que é realmente por essa referência anterior, mas vamos trocar isso aí", declarou.