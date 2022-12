Esposa de Lula, Janja surge com look básico na diplomação do marido

Rosângela Silva, esposa de Lula, aposta em look branco e verde para acompanhar o marido, Lula, em cerimônia oficial

A nova primeira-dama do Brasil Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena durante a cerimônia de diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin nesta segunda-feira, 12. A cerimônia aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral e ela apostou em um look básico, mas que chamou a atenção.

Janja surgiu com uma saia verde de cetim e um blazer branco comprido. Ela foi vista caminhando ao lado do marido ao chegar no evento e também se sentou na primeira fila para acompanhar a cerimônia.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram Janja. “O blazer branco que a Janja está usando hoje na diplomação é muito bem cortado, que coisa bonita”, escreveu um fã. “A Janja toda elegante. Como é belíssima essa primeira-dama”, afirmou outro. “Janja elegante, mas o tom verde não rolou”, contou mais um. “Como essa Janja é bonita”, escreveu outro.

🚨 DIPLOMAÇÃO



Ao lado de Janja, o presidente eleito @LulaOficial chegou ao TSE.pic.twitter.com/Gm7kOki9Sp — BT Mais (@belemtransito) December 12, 2022

Lula e Janja se conheceram na década de 1980, mas se aproximaram quando ela participava das vigílias quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Na época, eles trocaram cartas e ela podia visitá-lo na prisão. Eles foram viver juntos em 2019, quando ele foi solto, e se casaram em 2022.

++ Lula: saiba quem é Rosângela Silva, a Janja, esposa do novo presidente

Janja renova o visual antes da posse de Lula

A futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, está com novo visual! Ela foi ao salão de beleza do cabeleireiro e visagista Ulisses Petri para fazer uma mudança em seu cabelo e exibiu o resultado nas redes sociais.

Janja renovou o tom de loiro de seu cabelo e surgiu com os fios mais claro. Ela mudou o visual pouco antes da posse do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o novo presidente eleito do Brasil e vai assumir o cargo em 1º de janeiro de 2023. Porém, o novo visual dela dividiu opiniões nas redes sociais.