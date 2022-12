Janja muda o visual para a posse do marido, Lula, na presidência

Futura primeira-dama do Brasil, Janja exibe seu novo visual antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva

A futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, está com novo visual! Ela foi ao salão de beleza do cabeleireiro e visagista Ulisses Petri para fazer uma mudança em seu cabelo e exibiu o resultado nas redes sociais.

Janja renovou o tom de loiro de seu cabelo e surgiu com os fios mais claro. Ela mudou o visual pouco antes da posse do marido, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o novo presidente eleito do Brasil e vai assumir o cargo em 1º de janeiro de 2023. Porém, o novo visual dela dividiu opiniões nas redes sociais.

Alguns internautas elogiaram o cabelo dela, mas outros criticaram a ida dela em um salão de luxo. Então, alguns apoiadores defenderam a primeira-dama. “Já estão enchendo o saco da Janja por causa da roupa, por causa do salão de cabeleireiro... Janja pagou com dinheiro dela, não com cartão corporativo”, afirmo uma fã.

Janja participa do Fantástico

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, relembrou as cartas que trocou com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante o período em que ele ficou preso. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela contou sobre o relacionamento deles que começou na época em que ele ficou detido.

“Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias”, disse ela.

Então, Janja comentou sobre a expectativa para o dia da posse em janeiro de 2023. “Eu vou estar feliz e, com certeza, eu vou cantar”, declarou.

Por fim, a esposa de Lula ainda comentou sobre como espera que será o seu papel de primeira-dama. “Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama para as mulheres, para as pessoas, para as famílias de uma forma geral. Um papel mais de articulação com a sociedade civil”, afirmou.