De top e shorts, Manu Gavassi passeia com cachorrinho no calçadão do Rio

A cantora Manu Gavassi aproveitou o dia de folga das gravações do novo filme para passear com o seu cachorrinho no Rio

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 15h43

Nesta sexta-feira, 26, Manu Gavassi (29) foi fotografada durante um passeio com o seu cachorrinho, Aipim, no Rio de Janeiro. Aproveitando o dia de folga, a cantora curtiu o clima agradável no calçadão da praia do Leme.

Para a ocasião, a atriz elegeu um top preto, shorts soltinho da mesma cor e um kimono estampado. Com os cabelos curtinhos, ela exibiu beleza e simpatia nos cliques com sorrisinhos.

Vale comentar que Manu Gavassi está gravando o novo filme, Não Tem Volta, que será de humor e está sendo feito pela Conspiração Filmes.

Recentemente, a artista foi vista passeando pelo centro histórico de Salvador, na Bahia, durante as filmagens do longa, que também contam com a participação de Rafael Infante.

MANU GAVASSI CONTA QUE FEZ EXPLANTE DE SILICONE

A cantora e atriz Manu Gavassi revelou que fez o explante das próteses de silicone. A artista colocou as próteses há vários anos e decidiu retirá-las recentemente. “Coloquei silicone nova, aos 24 anos, num período em que eu queria me autoafirmar, 'agora sou mulher, gente. Cresci'. E, anos depois, pensei que eu nunca me senti bem com isso. Daí agora, mais velha, reverti, tirei e me sinto superbem”, declarou ela na revista Ela, do Jornal O Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!