Confira as fotos de bastidores do Calendário Pirelli 2023

Fotógrafa Emma Summerton foi a responsável pelas imagens do Calendário Pirelli 2023, que tem o tema de 'Love Letters to the Muse'

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 12h08

O Calendário Pirelli 2023 foi feito pela fotógrafa Emma Summerton com o título de 'Love Letters to the Muse' e conta com a participação de várias modelos internacionais. Neste ano, as fotos foram feitas em estúdios de Nova York e Londres e traz uma homenagem para as mulheres.

O conceito foi criado a partir de personagens que inspiraram a fotógrafa ao longo de sua vida. "Desde o início da minha jornada com a fotografia, sempre fui impulsionada por quem é a Mulher à minha imagem. De onde ela veio? Onde ela quer ir? Quem ela ama? Como ela ama? O que a move? Como ela se imagina no mundo? Como ela se torna a imaginação de si mesma? Eu primeiro faço essas perguntas a mim mesma e depois as projeto na história que estou tentando contar ou na emoção que espero transmitir. A intenção é inspirar o espectador a abrir a mente e sonhar comigo", disse Emma Summerton.

Vice-presidente Executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera contou sobre o convite para a fotógrafa criar a edição de 2023 do calendário. "Reparei no trabalho de Emma Summerton porque as suas imagens representam um mundo onírico e mágico, muito rico em cor e imaginação. E como vivemos em uma época em que o "real" e o "irreal" se encontram com frequência cada vez maior, ela parecia a artista perfeita para interpretar esse momento e ao mesmo tempo dar uma grande contribuição à herança do Calendário Pirelli", disse ele.

Confira as fotos de bastidores dos ensaios:

Sasha Pivovarova, the Painter, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Kaya Wilkins, the Musician, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Lauren Wasser, the Athlete, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Precious Lee, the Storyteller, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

He Cong, the Sage, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Emma Summerton nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Karlie Kloss, the Tech Savant, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Guinevere van Seenus, the Photographer, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Cara Delevingne, the Performer, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Bella Hadid, the Sprite, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Ashley Graham, the Activist, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Adut Akech, the Dream Catcher, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Emily Ratajkowski, the Writer, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Adwoa Aboah, the Queen, nos bastidores do ensaio para o Calendário Pirelli 2023

Crédito das fotos: Dos bastidores do Calendário Pirelli 2023, por Emma Summerton, fotos de Alessandro Scotti.