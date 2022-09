Com top florido, Mel Maia exibe abdômen sarado para gravação de programa na Globo

A atriz Mel Maia surpreendeu os seguidores ao mostrar a super produção para a gravação de um programa na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 14h39

Mel Maia (18) apostou em mais uma super produção e, desta vez, para participar de um programa na TV Globo. Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou vídeos e fotos ostentando beleza e chamou a atenção.

A artista elegeu um top florido e decotado, e calça para as gravações de uma das atrações da emissora. Além disso, ela exibiu a maquiagem e o penteado impecável.

Já nos Estúdios Globo, a jovem posou ao lado da amiga que também vai participar do programa. Com uma foto no espelho, elas impressionaram ao mostrarem o look combinando com tons de azul e preto.

Recentemente, Mel Maia curtiu dias de descanso em Porto de Galinhas, em Pernambuco, ela arrancou elogios dos seguidores ao aparecer com um top prateado brilhante e um shortinho jeans PP, ostentando o abdômen sequinho e a cinturinha fina.

MEL MAIA EXIBE CORPO ESCULTURAL EM VÍDEO DANÇANDO

Mel Maia (18) arrancou diversos elogios na web. A atriz compartilhou um vídeo dançando de biquíni e arrasou com o rebolado. Em seu perfil do TikTok, Mel Maia compartilhou um vídeo dançando ao som de uma música trend da plataforma. A atriz se jogou na dancinha, e, claro, surpreendeu os internautas. No vídeo, Mel Maia surgiu com um biquíni mínimo marrom, e escolheu uma piscina para se refrescar no dia quente.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!