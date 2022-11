Cleo Pires posta foto ousada com look sensual e seios escapam em decote agressivo

Cleo Pires surge em um look sensual nada discreto e causa ao deixar os seios em evidência

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 10h49

A atriz e cantora Cleo Pires (40) postou fotos no seu feed no Instagram na última segunda-feira, 31 onde estava com um look pra lá de ousado. Ela deu um show de beleza e sensualidade e deixou seus fãs babando.

Na sequência de imagens publicadas por Cleo, ela apareceu com um conjunto preto nada básico composto por uma parte de cima com ombreiras estruturadas e também de meia calça e salto alto.

Artista, ela fez carão e poses diversas para a câmara. Na legenda da publicação, a filha do cantor Fábio Jr. (68) usou um emoji de bomba e um coração preto.

Mas, uma coisa chamou mais a atenção, o seu decote agressivo, que evidenciou o volume dos seios, que ficaram bem a mostra.

Após elevar a temperatura na web, a musa foi exaltada pelos fãs e admiradores nos comentários do post. "A mulher é uma deusa", comentou um admirador. "Que mulher, meus amigos!", exclamou outro. "Que mulher espetacular", opinou mais um.

Fábio Jr se declara no aniversário da filha, Cleo

Fábio Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da filha mais velha, Cleo. Fruto do relacionamento com a atriz Glória Pires (59), ela completou 40 anos no último dia 2, e ganhou uma homenagem especial do pai.

"Filhota, hoje é o seu dia, 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão. Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Além de Fábio Jr, Cleo também recebeu uma homenagem especial da mãe, Gloria Pires. A atriz recordou uma foto antiga em que a herdeira aparece criança, dando um selinho, e a parabenizou.

"Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.