Claudia Raia usa vestido justíssimo de grife. Saiba qual é o preço

Saiba qual é o preço do vestido de grife que a atriz Claudia Raia usou em uma manhã especial no teatro

A atriz Claudia Raia atraiu todos os olhares ao caprichar na escolha do seu look para uma manhã especial nesta terça-feira, 16. Ao lado do seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello, ela marcou presença na coletiva de imprensa do espetáculo Tarsila, a Brasileira, no Teatro Santander, em São Paulo. Para a ocasião, ela surgiu com um vestido grifado e justíssimo ao corpo. Saiba o preço!

O look escolhido por Raia foi o vestido longo da grife Pucci com a estampa Girandole. O modelito é vendido no site da marca por US$ 1.280 - cerca de R$ 6.300 .

O vestido poderoso destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que ainda caprichou nas poses na hora das fotos no palco. A estreia do novo espetáculo será no dia 25 de janeiro e é protagonizado por Claudia Raia.

Fotos: Van Campos / AgNews

O look luxuoso de Claudia Raia

A atriz Claudia Raia caprichou na escolha do look para prestigiar a festa de aniversário da apresentadora Angélica, que comemorou seus 50 anos de vida com uma festança em sua mansão com a presença da família e dos amigos em novembro de 2023. Para o evento, Raia surgiu com um modelito chamativo e caríssimo.

A artista apareceu com um vestido midi bordado com franjas horizontais em tons de rosa e branco, com direito a brilho e decote profundo. O modelito é da grife Patbo e custa R$ 19.998. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela e sua beleza natural.

Atualmente, Claudia Raia se prepara para voltar aos palcos com o musicalTarsila - A Brasileira, que estreia em Janeiro na cidade de São Paulo. Recentemente, ela divertiu os telespectadores ao interpretar a personagem Emengarda na novela Terra e Paixão, que era a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Foto: Victor Chapetta/AgNews