Camila Queiroz deixa a web babando ao mostrar detalhes do look sensual que usou em sua festa de aniversário

Após celebrar seu aniversário de 29 anos, Camila Queiroz posta fotos com o primeiro vestido que usou em sua festa

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 14h04

No dia 27 de junho, Camila Queiroz (29) ficou mais velha. E, na última sexta-feira, 01, é claro que ela fez uma festona para celebrar seu aniversário.

Ainda sem superar o quanto se divertiu durante a comemoração, a atriz decidiu fazer mais um post em seu Instagram sobre a festa.

Nesta terça-feira, 05, ela publicou uma sequência de seis registros maravilhosos nos quais apareceu com o primeiro look que usou no evento.

Nas imagens, feitas por Lucas Mennezes, é possível ver a esposa de Klebber Toledo (36) usando um vestido vermelho bem curtinho com um detalhe transparente no decote e luvas de couro da mesma cor do outfit.

“I just can’t get enough”, escreveu na legenda do post. O que quer dizer: “eu simplesmente não consigo ter o suficiente”.

“Linda”, disse Andressa Suita (34) nos comentários. “Essa make está perfeita”, afirmou Kamilla Salgado (35). “Sem condições”, babou Mari Saad (26).

Os fãs também lotaram a publicação da musa de elogios. “Linda demais”, “você é perfeita”, “rainha né mores”, “maravilhosa”, “gata”, “nunca vou superar” e “absurdo de beleza”, falaram alguns.

Veja as fotos de Camila Queiroz com um dos looks que usou em sua festa de aniversário: