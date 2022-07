Camila Queiroz reúne famosos na sua festa de aniversário

Para celebrar os seus 29 anos, Camila Queiroz reuniu um timaço de famosos em uma festa luxuosa

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 14h56

Na noite da última sexta-feira, 1, Camila Queiroz reuniu os amigos famosos para celebrar o seus 29 anos.

Com uma festa luxuosa, a atriz garantiu a diversão dos convidados com a comemoração em um salão de festas na zona sul do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a aniversariante apostou em um vestido curto com detalhes no busto e transparência, além de luvas de látex.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Na lista de convidados estavam Klebber Toledo, Rafa Kalimann, GKay, Larissa Manoela, Fernanda Paes Leme, Yasmin Brunet, Joaquim Lopes, Marcella Fogaça, Ary Fontoura, Marcella Rica, Jeniffer Nascimento, Camila de Lucas, entre outros.

E para animar, Camila chamou ninguém menos que Ludmilla para fazer uma apresentação na festa.

CONFIRA OS CONVIDADOS DO ANIVERSÁRIO DE CAMILA QUEIROZ